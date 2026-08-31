TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Teurere Luftfahrt
|
31.08.2026 16:23:00
Condor-Chef sieht steigende Flugpreise: Was heißt das für die Aktien von Lufthansa & TUI?
"Für die Bürger ist Fliegen kein Luxusgut, sondern Teil der Infrastruktur. Und wir schulden ihnen, dass das auch funktioniert", sagte Gerber. Die jüngste Reduzierung der Luftverkehrsteuer könne nur ein erster Schritt sein. Er empfiehlt, die Steuer nach dem Vorbild Schwedens ganz abzuschaffen. Diese werde zu mehr Luftverkehr und letztlich zu mehr staatlichen Einnahmen führen. Zudem befürwortete der Manager den Vorschlag der Deutschen Flugsicherung, dass der Staat ein Viertel der Lotsenkosten als Basisfinanzierung übernehmen sollte.
Für das Bundesland Hessen erklärte Staatskanzleichef Benedikt Kuhn, dass es für Fluggesellschaften aus den Vereinigten Arabischen Emiraten keine weiteren Landerechte an deutschen Flughäfen geben dürfe. Mit Flügen über Doha oder Dubai würden die heimischen Drehkreuze geschwächt, sagte der CDU-Politiker.
Was das für die Aktien der Lufthansa und TUI bedeuten könnte
Gerbers Prognose zu anhaltend hohen Kerosinpreisen könnten die Margen weiter belasten. Dahingegen wären Vorstöße hinsichtlich niedrigerer Standortkosten, der Abschaffung der Luftverkehrsteuer und die staatliche Übernahme von Lotsenkosten tendenziell als positiv für die Lufthansa zu werten. Auch Hessens Vorstoß gegen weitere Landerechte für Golf-Airlines könnte Lufthansa auf Langstrecken indirekt stärken, da Konkurrenz über Doha und Dubai eingedämmt würde.
So reagieren Anleger
Im XETRA-Handel am Montag zeigt sich die Lufthansa-Aktie schwächer. Zeitweise steht hier ein Minus von 0,8 Prozent auf 7,93 Euro an der Kurstafel. TUI-Anteilsscheine hingegen geraten unter Druck und verlieren zeitweise 1,97 Prozent auf 7,07 Euro.
/ceb/DP/stw
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu TUI AG
|
17:58
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: MDAX schwächelt (finanzen.at)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
26.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.08.26
|MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
24.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.08.26
|US-Touristen lassen mehr Geld in Griechenland als Deutsche (dpa-AFX)
|
24.08.26
|XETRA-Handel MDAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
Analysen zu TUI AG
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|08.06.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|7,05
|-1,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.