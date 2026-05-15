Condor Petroleum präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Condor Petroleum hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,5 Millionen CAD – ein Plus von 7,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Condor Petroleum 18,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at