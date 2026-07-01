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01.07.2026 06:31:29
Condor Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Condor Resources hat am 29.06.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Condor Resources hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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