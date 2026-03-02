Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

02.03.2026 15:07:38

Condor setzt mehrere Flugverbindungen in den Nahen Osten aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft Condor streicht wegen des Kriegs im Nahen Osten mehrere Verbindungen aus ihrem Programm. Flüge zwischen Berlin sowie Stuttgart und Dubai würden bis einschließlich 5. März ausgesetzt, teilte die Airline in Frankfurt mit. Verbindungen von und nach Sulaymaniyah (Irak) fänden zudem bis einschließlich 3. März 2026 nicht statt.

Betroffene Gäste würden direkt informiert. Für Flüge von und nach Dubai, Beirut (Libanon) oder Sulaymaniyah mit Abflugdatum bis einschließlich 28. März biete Condor zudem kostenfreie Umbuchungen auf alternative Ziele im Streckennetz an. Gäste, die ihren Flug über eine Pauschalreise gebucht hätten, sollten sich an ihren Reiseveranstalter wenden.

Condor stehe in engem Austausch mit Behörden und Partnern und beobachte die Entwicklung kontinuierlich, hieß es. "Abhängig von der Lage kann es in den kommenden Tagen zu weiteren Anpassungen im Flugplan kommen." Die Sicherheit der Gäste und Besatzungsmitglieder habe oberste Priorität.

Wegen des Iran-Kriegs ist der Luftverkehr im Nahen Osten stark gestört. Auch die Lufthansa hat Flüge zu mehreren Zielen in der Region bis 8. März ausgesetzt und meidet den Luftraum im Nahen Osten weitgehend./als/DP/stw

Aktien in diesem Artikel

Lufthansa AG 8,65 -4,21% Lufthansa AG
TUI AG 7,32 -8,15% TUI AG

