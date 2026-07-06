easyJet Aktie

easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

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06.07.2026 02:06:29

Condor sucht neue Eigentümer: Easyjet handelt höheres Übernahmeangebot aus

Zwei Fluggesellschaften steuern auf einen Eigentümerwechsel zu. Easyjet bekommt nach zwei unbefriedigenden Übernahmeangeboten nun eine offenbar lukrative Offerte des US-Investors Castlelake. Condor schaut sich im arabischen Raum um.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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