easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
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06.07.2026 02:06:29
Condor sucht neue Eigentümer: Easyjet handelt höheres Übernahmeangebot aus
Zwei Fluggesellschaften steuern auf einen Eigentümerwechsel zu. Easyjet bekommt nach zwei unbefriedigenden Übernahmeangeboten nun eine offenbar lukrative Offerte des US-Investors Castlelake. Condor schaut sich im arabischen Raum um.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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