Condor-Verkauf an polnische LOT gescheitert

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Der Verkauf des Ferienfliegers Condor an die polnische Fluggesellschaft LOT ist gescheitert. Condor sei eigenen Angaben zufolge darüber informiert worden, dass die Holding PGL als Eigentümer der Airline von dem Kauf zurücktreten wolle.

"Condor ist auf dieses Szenario vorbereitet und beabsichtigt nach wie vor, das Schutzschirmverfahren bald zu verlassen", so eine Sprecherin der Condor Flugdienst GmbH auf Anfrage. Es gebe verschiedene Optionen für die künftige Eigentümerstruktur, beispielsweise eine Treuhänderstruktur. "Zudem sind wir in Gesprächen zu Staatshilfen wegen der Auswirkungen der Coronakrise", ergänzte sie.

Das Aus für die Übernahme der schwer angeschlagenen Ferienfluglinie Condor hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet. Unter anderem hatte Der Spiegel berichtet, dass die LOT-Muttergesellschaft überhöhte Forderungen an das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin gerichtet habe, möglicherweise auch deswegen, um von dem Kauf zurücktreten zu können. Der Deal war wegen der durch das Coronavirus ausgelösten Wirtschaftskrise, die auch die Luftfahrtbranche in einem nie dagewesenen Ausmaß trifft, zunehmend unsicherer geworden.

Condor gehörte zur britischen Thomas Cook Gruppe, die im September 2019 Insolvenz beantragt hatte. Seitdem wurde Condor mit knapp 5.000 Beschäftigten in Eigenverwaltung im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens geführt. LOT hatte die Übernahme von Condor im Januar angekündigt.

April 14, 2020