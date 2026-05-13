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13.05.2026 06:31:29
Conduent: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Conduent hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,23 USD gegenüber -0,330 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Conduent in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 723,0 Millionen USD im Vergleich zu 751,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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