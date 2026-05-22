Conduent Aktie
WKN DE: A2DGMC / ISIN: US2067871036
|
22.05.2026 14:02:38
Conduent Inks Multi-Million Dollar Deal To Sell Public Transit Business
Conduent shares rise premarket after company agrees to sell Public Transit business to Modaxo for $164M to streamline portfolio and strengthen balance sheet ...Full story available on Benzinga.comWeiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Conduent Inc Registered Shs When Issued
|
11.02.26
|Ausblick: Conduent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Conduent Inc Registered Shs When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Conduent Inc Registered Shs When Issued
|1,57
|15,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stark knapp unter 6.000-Punkte-Marke -- DAX fährt Gewinne ein -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Aufschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegen sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.