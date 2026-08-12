Conduent präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Conduent hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,76 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,260 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Conduent in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 531,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 754,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at