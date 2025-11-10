Conduent veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Conduent hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Conduent ein EPS von 0,720 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,96 Prozent auf 767,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Conduent 807,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at