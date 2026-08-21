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21.08.2026 09:07:49
Conduit Appoints Anthony Mongiello As COO
(RTTNews) - Conduit Holdings Ltd. (CNDHF, CRE.L), the parent of Conduit Re, on Friday appointed Anthony Mongiello as Chief Operating Officer, effective immediately.
Mongiello brings more than 25 years of experience across the insurance, reinsurance and financial services sectors and will oversee Operations, Information Technology, Underwriting Operations and Claims, and serve on the Executive Committee.
Mongiello joins the company from Aspen, where he most recently served as COO for its Reinsurance and Capital Markets businesses.
The appointment is subject to Bermuda immigration approval.
Conduit Holdings is currently trading 0.44% lesser at GBp 453 on the London Stock Exchange.
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