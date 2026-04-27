CCC Intelligent Solutions Holdings Aktie
WKN DE: A3CWG0 / ISIN: US12510Q1004
|
27.04.2026 16:06:21
Conestoga Capital Dumps 7.3 Million CCC Intelligent Solutions Shares Worth $47.8 Million
According to its SEC filing dated April 24, 2026, Conestoga Capital Advisors, LLC reduced its position in CCC Intelligent Solutions (NASDAQ:CCC) by 7,290,405 shares during the first quarter. The estimated value of shares sold was $47.75 million, based on the average closing price for the quarter. The fund reported 5,240,492 shares remaining, with a quarter-end value of $31.44 million. The net position change, which includes price drift, was a decrease of $68.18 million.CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. operates at scale with a comprehensive technology platform that enables digital transformation across the insurance and automotive industries. The company’s strategy centers on leveraging advanced analytics and AI to streamline claims, repairs, and related processes, providing significant operational efficiencies for its clients. Its established position and broad ecosystem connectivity offer a competitive edge in a rapidly evolving insurance technology landscape.Conestoga Capital dropped about 58% of its CCC Intelligent Solutions shares in the first quarter. The firm reduced dozens of stock positions in the third quarter. Its CCC position received the third largest reduction of the quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Registered Shs
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: CCC Intelligent Solutions verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: CCC Intelligent Solutions legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: CCC Intelligent Solutions veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: CCC Intelligent Solutions gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.