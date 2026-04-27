CCC Intelligent Solutions Holdings Aktie

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WKN DE: A3CWG0 / ISIN: US12510Q1004

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27.04.2026 16:06:21

Conestoga Capital Dumps 7.3 Million CCC Intelligent Solutions Shares Worth $47.8 Million

According to its SEC filing dated April 24, 2026, Conestoga Capital Advisors, LLC reduced its position in CCC Intelligent Solutions (NASDAQ:CCC) by 7,290,405 shares during the first quarter. The estimated value of shares sold was $47.75 million, based on the average closing price for the quarter. The fund reported 5,240,492 shares remaining, with a quarter-end value of $31.44 million. The net position change, which includes price drift, was a decrease of $68.18 million.CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. operates at scale with a comprehensive technology platform that enables digital transformation across the insurance and automotive industries. The company’s strategy centers on leveraging advanced analytics and AI to streamline claims, repairs, and related processes, providing significant operational efficiencies for its clients. Its established position and broad ecosystem connectivity offer a competitive edge in a rapidly evolving insurance technology landscape.Conestoga Capital dropped about 58% of its CCC Intelligent Solutions shares in the first quarter. The firm reduced dozens of stock positions in the third quarter. Its CCC position received the third largest reduction of the quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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