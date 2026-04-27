Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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27.04.2026 13:54:32
Conestoga Sells 64K Q2 Shares
Q2 Holdings (NYSE:QTWO) delivers cloud-based digital banking platforms to regional and community financial institutions across the U.S.Conestoga Capital Advisors, LLC reported selling 64,786 shares of Q2 Holdings in its April 24 SEC filing.According to an SEC filing dated April 24, Conestoga Capital Advisors, LLC reduced its position in Q2 Holdings by 64,786 shares during the first quarter. After the sale, the fund reported holding 1,782,715 Q2 shares worth $84.3 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Q2 Holdings Inc
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10.02.26
|Ausblick: Q2 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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04.11.25
|Ausblick: Q2 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Q2 Holdings Inc
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