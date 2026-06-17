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17.06.2026 06:31:29
Conexeu Sciences öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Conexeu Sciences gab am 15.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,020 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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