Confidence Finance Trading präsentierte Quartalsergebnisse

Confidence Finance Trading gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 95,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,4 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 6,9 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

