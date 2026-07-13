Confidence Finance Trading veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Confidence Finance Trading hat am 10.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,11 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,140 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Confidence Finance Trading in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,5 Millionen INR im Vergleich zu 6,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at