Confidence Finance Trading: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Confidence Finance Trading hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Confidence Finance Trading hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,22 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,5 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14,8 Millionen INR.

Confidence Finance Trading hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,390 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,440 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 56,04 Prozent auf 41,34 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 94,05 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at