Confidence Futuristic Energetech gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Confidence Futuristic Energetech hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 INR. Im Vorjahresviertel hatte Confidence Futuristic Energetech 0,390 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 62,15 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 249,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 660,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at