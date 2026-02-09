Confidence Futuristic Energetech: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Confidence Futuristic Energetech hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,21 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Confidence Futuristic Energetech in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 363,2 Millionen INR im Vergleich zu 619,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at