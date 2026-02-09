|
09.02.2026 06:31:29
Confidence Futuristic Energetech: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Confidence Futuristic Energetech hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,21 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Confidence Futuristic Energetech in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 363,2 Millionen INR im Vergleich zu 619,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!