Confidence informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Confidence hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 19,02 JPY, nach 37,64 JPY im Vorjahresvergleich.

Confidence hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,59 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at