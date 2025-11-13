|
13.11.2025 06:31:28
Confidence International Registered B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Confidence International Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Confidence International Registered B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Confidence International Registered B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 75,3 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 69,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
