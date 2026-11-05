Confidence International Registered B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Confidence International Registered B gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,030 SEK je Aktie erzielt worden.

Confidence International Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,7 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at