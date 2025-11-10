Confidence öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Confidence hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 37,64 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Confidence 35,32 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Confidence im vergangenen Quartal 2,57 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Confidence 2,16 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at