17.02.2026 06:31:28
Confidence Petroleum India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Confidence Petroleum India veröffentlichte am 14.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,63 INR. Im letzten Jahr hatte Confidence Petroleum India einen Gewinn von 0,920 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 13,94 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 99,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,97 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
