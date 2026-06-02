Confidence Petroleum India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Confidence Petroleum India hat am 30.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,94 INR gegenüber 0,690 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 12,16 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Confidence Petroleum India 9,25 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,80 INR gegenüber 2,62 INR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Confidence Petroleum India im vergangenen Geschäftsjahr 47,05 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Confidence Petroleum India 31,46 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at