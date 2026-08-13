Confidence Petroleum India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Confidence Petroleum India stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Confidence Petroleum India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,86 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,610 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 24,09 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,12 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at