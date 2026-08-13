Confidence: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Confidence hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 14,60 JPY gegenüber 29,42 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,53 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Confidence einen Umsatz von 2,14 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at