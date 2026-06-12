NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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12.06.2026 12:57:40
Conflict Minerals Are Allegedly Reaching NVIDIA, Microsoft Supply Chains: Report
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