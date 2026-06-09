International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
|
09.06.2026 10:03:21
'Conflict Trends': Civil wars, international fights hit high
There were more state conflicts in 2025 than at any other time since World War II, a new study has found. Last year was also the third-deadliest since the end of the Cold War.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu International Public Partnerships Ltd
Analysen zu International Public Partnerships Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 155,00
|5,38%
|International Public Partnerships Ltd
|1,37
|0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAngriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: ATX sehr fest -- DAX höher -- Börsen in Fernost letztlich weitestgehend erholt - Nikkei und KOSPI ziehen an
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen Gewinne. Anleger in Asien griffen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.