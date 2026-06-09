Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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09.06.2026 15:59:22
'Conflict Trends': Civil wars, international fights hit high
There were more state conflicts in 2025 than at any other time since World War II, a new study has found. Last year was also the third-deadliest since the end of the Cold War.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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