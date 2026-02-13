Confluent A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Confluent A ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Confluent A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Confluent A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,270 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 314,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 261,2 Millionen USD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,860 USD. Im Vorjahr waren -1,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,17 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Confluent A 963,64 Millionen USD umgesetzt.

