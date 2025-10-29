Confluent A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Confluent A hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 298,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 250,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at