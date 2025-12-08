Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Medienbericht
|
08.12.2025 12:30:09
Confluent-Aktie hebt ab, IBM etwas schwächer: Kauf von Confluent steht bevor
Ziel sei der Aufbau einer Datenplattform für generative KI, teilte IBM am Montag in Armonk mit. Dazu bietet der Konzern 31 US-Dollar je Confluent-Aktie. Dies entspreche einem Unternehmenswert inklusive Schulden von 11 Milliarden Dollar (9,4 Mrd Euro). Zuvor hatte das "Wall Street Journal" bereits über das Vorhaben berichtet.
Confluent mit Sitz im kalifornischen Mountain View hat sich auf das Management von Daten spezialisiert, die für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) von Bedeutung sind. Das Unternehmen zählt mehr als 6.500 Kunden und arbeitet mit Branchengrößen wie Microsoft und Amazon Web Services zusammen. An der Börse wurde Confluent zuletzt mit rund acht Milliarden Dollar bewertet.
Im vorbörslichen NYSE-Handel verliert die IBM-Aktie zeitweise 0,15 Prozent auf 307,47 US-Dollar, während die Confluent-Papiere an der NASDAQ um 28,13 Prozent auf 29,65 US-Dollar steigen.
/stw/men
ARMONK/MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX)
