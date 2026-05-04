Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
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04.05.2026 16:08:34
Confusion in Strait of Hormuz Leaves Shipping Firms Guessing
The United States vowed to help tankers navigate the perilous conditions that have kept them stranded in the Persian Gulf, but it remained unclear if companies would try to get out.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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