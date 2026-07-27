Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
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27.07.2026 08:11:32
Congo Ebola death toll tops 1,400 as vaccine trials start
DR Congo's Ebola outbreak has continued to grow, with confirmed infections reaching 3,200 and a fatality rate of nearly one in two. Scientists are racing to test the first vaccines against the rare Bundibugyo strain.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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