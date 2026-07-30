Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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30.07.2026 14:30:00
Congrats, Gen Z, you’re turning 30. Here are the most important money moves to make next.
Your parents may have shared advice that was fine when they were 30, but “the world has changed significantly” since then.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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