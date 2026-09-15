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15.09.2026 16:49:32
Congress Has Proposed Many Bills for A.I. Regulation. Lawmakers Have Enacted Few.
For years, Democrats and Republicans have proposed bills to address the greatest threats posed by artificial intelligence. Many remain stymied by political disputes.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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