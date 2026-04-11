Leading Holdings Group Aktie
WKN DE: A2QK10 / ISIN: KYG5410P1000
|
11.04.2026 10:35:00
Congress Reveals a Huge Problem Leading to Higher Medicare Premiums
Medicare premiums have become a huge financial worry for many seniors as premiums are increasing rapidly, affecting retirees' budgets. In 2026, alone, monthly premiums for Medicare Part B rose $17.90, jumping to $202.90 from the $185 seniors paid in 2025.Things are only going to get worse, too -- at least according to a Joint Economic Committee issue brief prepared for the United States Congress. The brief highlights a major problem that will have serious consequences for Medicare recipients. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leading Holdings Group Limited Registered Shs Reg S
Analysen zu Leading Holdings Group Limited Registered Shs Reg S
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.