Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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04.06.2026 17:00:17
Congressional Trading Report: Rep. Josh Gottheimer Bought Over $758K In Microsoft Stock
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