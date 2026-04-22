Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
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22.04.2026 17:00:12
Congressional Trading Report: Rep. Maria Elvira Salazar Bought Over $221K In Amgen Stock
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