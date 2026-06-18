Tapestry Aktie
WKN DE: A2JSR1 / ISIN: US8760301072
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18.06.2026 17:00:21
Congressional Trading Report: Rep. Matt Van Epps Sold Over $27K In Tapestry Stock
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Nachrichten zu Tapestry
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15.06.26
|S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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08.06.26
|S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tapestry-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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01.06.26
|Handel in New York: S&P 500 am Montagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
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01.06.26
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25.05.26
|S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tapestry-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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18.05.26
|S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tapestry von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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11.05.26
|S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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07.05.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 gibt letztendlich nach (finanzen.at)