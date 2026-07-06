Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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06.07.2026 23:53:39
Congressman on Armed Services Committee Buys SpaceX Stock: Why the Trade Could Spark Backlash
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Nachrichten zu Tesla
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06.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.at)
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05.07.26
|European space deal to create SpaceX rival draws antitrust claims (Financial Times)
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04.07.26
|Tesla-Aktie im Fokus: Steht Schweden der EU-Zulassung für FSD im Weg? (finanzen.at)
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03.07.26
|Widerspruch bei Tesla: Gute Verkaufszahlen, aber stärkster Kurseinbruch der Aktie seit rund einem Jahr (finanzen.at)
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03.07.26
|Deutscher Automarkt wächst im Juni zweistellig - Tesla und BYD mit Absatzsprung (Dow Jones)
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02.07.26
|Tesla-Aktie fällt dennoch kräftig: Auslieferungen ziehen deutlich an (dpa-AFX)
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02.07.26
|SpaceX-Aktie fester: Bewertung von SpaceX durch Tesla-Analyst sorgt für gemischte Marktreaktionen (finanzen.at)
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02.07.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 475 Dollar (dpa-AFX)