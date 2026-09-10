SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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10.09.2026 09:44:00
Congstar schaltet Apple-Watch-Support frei - mit Haken
Bislang konnten Congstar-Kunden Apples Computeruhr nicht einbinden – obwohl die schon ewig mobilfunkfähig ist. Das ändert sich nun, ist aber noch nicht perfekt.
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