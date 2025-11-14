Conifer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Conifer äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,32 USD. Ein Jahr zuvor waren 4,32 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 6,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 58,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Conifer 16,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at