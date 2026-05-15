Conifer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Conifer hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 27,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at