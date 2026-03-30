Conifer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Conifer hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Conifer ein EPS von -2,080 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Conifer mit einem Umsatz von insgesamt 4,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 67,19 Prozent verringert.

Conifer vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,510 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Conifer im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 35,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 43,30 Millionen USD. Im Vorjahr waren 66,63 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at