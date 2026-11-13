Conifex Timber: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Conifex Timber lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,20 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,410 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 98,24 Prozent auf 0,7 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at