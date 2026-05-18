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18.05.2026 06:31:29
Conifex Timber: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Conifex Timber gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,23 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Conifex Timber mit einem Umsatz von insgesamt 21,8 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 51,20 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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