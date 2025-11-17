Conifex Timber präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Conifex Timber hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,41 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Conifex Timber ein Ergebnis je Aktie von -0,090 CAD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Conifex Timber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 38,2 Millionen CAD im Vergleich zu 25,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at