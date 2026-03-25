Conifex Timber stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Conifex Timber ließ sich am 23.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Conifex Timber die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,290 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,14 Prozent auf 26,1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Conifex Timber vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,870 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,730 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 142,75 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 11,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 127,74 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at